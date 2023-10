Nuovi veicoli e attrezzature elettriche a Sarzana: tutto per la sostenibilità

Alimentazione elettrica al posto di quella con motore a scoppio. La transizione energetica entra nella scuola di agraria Parentucelli Arzelà che ha deciso di dare il via alla sostituzione di tutti i suoi mezzi, grazie al finanziamento da 250mila euro arrivato nel contesto del Pon, il piano operativo nazionale del Ministero dell’Istruzione dedicato alla sostenibilità ambientale. Il primo passo è stato l’acquisto di un autocarro elettrico da usare principalmente per il trasporto degli attrezzi e dei rifiuti vegetali nei campi didattici. Il veicolo ha un’autonomia di 100 chilometri e si ricarica rapidamente in una normale presa elettrica. L’arrivo dell’autocarro è stato salutato con una cerimonia nel cortile, alla quale hanno partecipato il dirigente Generoso Cardinale, i vicepresidi Paolo Mazzoli e Andrea Sarti, il direttore dell’azienda agricola dell’istituto e docente Riccardo Simonelli, insegnanti e di studenti delle classi VG e VF. La scuola riceverà presto anche attrezzature a batteria: motoseghe e decespugliatori, trituratori e idropulitrici, scuotitori e sarchiatori, più silenziosi, efficaci e ecologici che vantano un costo di manutenzione inferiore e una durata maggiore.