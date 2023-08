Nuove telecamere in arrivo in città Interessati anche gli uffici comunali

Nuove telecamere in arrivo sul territorio di Arcola, l’occhio vigile sarà potenziato nel centro storico, nei parcheggi e nelle strade più a rischio e anche negli uffici comunali dove saranno posizionati quattro strumenti di videosorveglianza sia su spazi interni che nell’area di parcheggio pertinenziale . "Avevo una visione ottimistica, ma ci sono situazioni dove l’aggregazione sociale non basta e occorre controllo" ha detto la sindaca Monica Paganini in consiglio comunale di Arcola dopo che l’assessore alla Polizia Municipale Massimiliano Nardi ha reso nota la mappa delle passate e nuove istallazioni e dopo il commento del consigliere comunale di opposizione Gino Pavero che ha ricordato come in passato il suo gruppo era stato tacciato di voler instaurare uno ‘stato di polizia’ quando richiedeva maggiori controlli.

"Non è un ravvedimento - ha proseguito Paganini - ma una presa d’atto. E’ vero che allora feci quelle osservazioni poi si sono sviluppate delle situazioni che hanno chiarito la necessità di sorveglianza". Hanno parlato di luoghi critici, i parcheggi, le piazze, alcune vie dove, per fare un esempio, il cittadino che porta fuori il cane la sera non debba avere preoccupazioni.

Episodi di vandalismo ce ne sono stati anche di recente, e i responsabili devono essere rintracciati. L’assessore Nardi ha spiegato che il Comune si sta muovendo da tre anni in maniera capillare per garantire sicurezza: "Nel 2021 avevamo in funzione telecamere sulla rotatoria di Romito, tre nella struttura Torre park, in piazza Garibaldi, in via Trina, agli Spiazzi, nel parcheggio dell’asilo. A lettura targa agli ingressi di Ressora e Romito", un anno dopo c’è stato un aumento di apparecchi: nel centro storico, in via Trina e negli Spiazzi, altre due telecamere sono state posizionate nella rotatoria ad Arcola. Nel 2023 il Comune ha ulteriormente implementato le telecamere nel centro storico: "Abbiamo assunto l’impegno - ha concluso Nardi - di acquistare telecamere anche negli uffici comunali di piazza 2 Giugno e all’Oasi Lipu. In piazza Tobagi è già stato compiuto un sopralluogo con la Polizia Municipale per la fattibilità e abbiamo inoltrato una richiesta di preventivo. Altri punti oggetto di controllo saranno via Luschiato e il parcheggio multipiano di Baccano, la zona di incrocio tra via Romana, via Masignano e via Fontanaviva". Un programma che l’amministrazione comunale porta avanti puntualmente facendo anche richiesta di risorse, che però non sono stte al momento incertettate. Fatto che non ferma di certo l’obiettivo dell’amministrazione Paganini.

Cristina Guala