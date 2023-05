Nuova vita per Palazzo Amati Al via i lavori di ristrutturazione dopo dieci lunghi anni di attesa

Dieci anni di attesa ma finalmente sono partiti i lavori di ristrutturazione di Palazzo Amati Ingolotti, per i castelnovesi meglio conosciuto come palazzo Cornelio. Un viaggio lunghissimo alla ricerca dei finanziamenti e delle ditte specializzate per il miglioramento statico di un edificio di notevole pregio storico e architettonico. I 700 mila euro stanziati qualche anno fa dallo Stato sembravano poter dare inizio ai lavori ma la stesura del progetto esecutivo, i tanti vincoli sull’edificio, l’emergenza sanitaria, le gare andate deserte e la guerra in Ucraina hanno allungato i tempi, aumentato i prezzi e costretto l’ente a supportare il finanziamento con fondi propri. A progettare e seguire i lavori appena iniziati c’è uno studio fiorentino che sta collaborando alla ricostruzione di Notre Dame a Parigi. Il tempo stimato per la conclusione dell’intervento affidato alla ditta campana Buono srl è di un anno e il costo totale sarà 880 mila euro.

Il palazzo fino all’agosto di dieci anni fa era sede del municipio. Dopo la scossa di terremoto lo stabile venne controllato scoprendo pericolose crepe: fu chiuso nell’estate e gli uffici trasferiti al piano del paese. Da allora è partita la ricerca dei finanziamenti per restituire alla collettività un bene importante che, una volta completato potrà riprendere la vita ma con finalità probabilmente differenti dalla quotidiana vita di un ente pubblico. "Abbiamo iniziato l’intervento – ha spiegato il sindaco Daniele Montebello – e siamo fiduciosi che si possano rispettare i 340 giorni. Ci saranno disagi causati dal transito dei mezzi e dall’occupazione delle aree. Chiedo ai castelnovesi pazienza, sono convinto saranno entusiasti di tornare a godere del palazzo principale e più prestigioso del nostro comune".

