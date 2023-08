Nuova vita per l’impianto sportivo Chiuso per lavori di manutenzione Ora c’è il bando per la gestione

Dopo aver sistemato le "magagne" emerse al momento dell’uscita di scena dei precedenti gestori il Comune di Luni sta cercando nuovi interlocutori per l’affidamento dell’impianto sportivo "Lino Parodi" in località Gaggio. La struttura riservata non soltanto alla pratica del calcio si è ritrovata, a inizio anno, scoperta in quanto la società affidataria aveva rimesso il mandato in largo anticipo rispetto alla scadenza contrattuale. Nei successivi sopralluoghi effettuati dagli uffici comunali erano state riscontrate diverse anomalie tanto da costingere il sindaco Alessandro Silvestri a firmare l’ordinanza di chiusura della struttura. Niente partite e allenamenti dunque fino alla conclusione degli interventi di manutenzione e messa in sicurezza commissionati dall’ufficio tecnico. La struttura non può comunque essere gestita direttamente dal personale comunale non avendo la disponibilità di organico per garantire un servizio che si sviluppa su diverse fasce orarie nel corso della giornata compreso il sabato e la domenica. L’ente ha così pubblicato l’avviso per avviare il confronto concorrenziale per la valutazione comparativa di proposte di pubblico interesse nella speranza di arrivare all’individuazione del soggetto al quale affidare la gestione dei singoli impianti oltre alla presentazione di progetti e la realizzazione, con oneri interamente a carico del proponente, di interventi di rigenerazione, riqualificazione e ammodernamento della struttura. L’impianto "Lino Parodi" è composto da 2 campi da calcio in erba naturale, un blocco di spogliatoi, sede magazzino e uffici, due tribune, un campetto da calcio a 5 in erba sintetica, la pista di pattinaggio e di atletica, una tensotruttura e un locale adibito a bar e ristoro. Possono partecipare al bando società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva e discipline associate che dovranno essere in grado di avviare la gestione entro 1 mese successivo alla data di aggiudicazione e di iniziare i lavori proposti entro 12 mesi dalla data di aggiudicazione. La durata massima della gestione dell’impianto è 20 anni. Il materiale relativo alla manifestazione di interesse dovrà pervenire all’ufficio sport del Comune di Luni con una Pec indirizzata a [email protected] entro le 12 di mercoledì 13 settembre.

Massimo Merluzzi