Nuova sede della scuola Poggi Iniziati i lavori per il civic center "La tabella di marcia è rispettata"

Sono iniziati ieri mattina, con la messa in posa del primo pannello in paglia compressa del padiglione C, i lavori di costruzione di quello che entro la fine del prossimo mese diventerà un civic center al servizio della collettività, nel nuovo plesso scolastico Poggi Carducci. Concluso invece l’involucro delle nuove Poggi che a partire dall’anno scolastico 20242025 riapriranno le porte ad insegnanti e ad alunni in quello che sarà a tutti gli effetti l’edificio più sicuro della città. A fornirci qualche dettaglio sul crono programma è stato l’ingegnere Giampaolo Pilloni. "Stiamo riuscendo a rispettare una tabella di marcia rigorosa grazie anche alla supervisione di Ire con cui si è creata una sinergia straordinaria – ha spiegato il direttore dei lavori -. Stiamo attualmente completando la costruzione della vasca per il recupero delle acque piovane che servirà per irrigare il verde, che rispetto al passato verrà incrementato per far crescere i bambini in un ambiente sano. Entro giugno saranno conclusi anche i lavori del padiglione A, quelli dove ci sarà la piazza".

Quello che sta crescendo a vista d’occhio sarà un edificio sismo resistente di tipo EnZeb (energia quasi 0), di classe energetica 4, e che sarà dotato di un impianto fotovoltaico in grado di alimentare l’85% del fabbisogno della nuova scuola per i prossimi 100 anni. Il nuovo plesso scolastico che si appresta a diventare il modello su cui anche altre realtà italiane faranno riferimento sta attirando l’attenzione del mondo accademico proprio per l’altissimo livello di sostenibilità di cui sarà dotata la scuola sarzanese – che con di 24 aule sarà in grado di ospitare 600 alunni – e per l’utilizzo dell’economia circolare che ha permesso di non creare rifiuti di ma di riutilizzare le macerie derivanti dall’abbattimento delle vecchie Poggi per creare le fondamenta del nuovo plesso. "L’edificio più insicuro della città diventerà quello più sicuro – ha commentato il sindaco Cristina Ponzanelli –. Non solo sarà il futuro delle nuove generazioni sarzanesi, ma anche sede del Coc, della Protezione civile e il luogo atto ad accogliere la popolazione in caso di necessità. Un’altra strada c’era, bastava crederci ed essere ambiziosi".

Elena Sacchelli