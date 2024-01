"Nuova rotonda a Montecavallo". Torri mira ad alleggerire il traffico

Una nuova rotonda in località Montecavallo, a sostituzione dell’incrocio esistente. Questa l’idea, presentata dall’assessore con delega alla Polizia locale Stefano Torri e approvata dalla giunta Ponzanelli lo scorso 12 gennaio, che ha l’obiettivo di decongestionare l’elevato traffico veicolare che interessa una delle zone di accesso alla città e insieme migliorare le condizioni di sicurezza di tutti gli utenti. Dal momento che la riduzione di emissioni inquinanti è un obiettivo fondamentale e che "lo spazio urbano oggettivamente soffre per l’elevato numero di auto private, sia in movimento sia in sosta", è stato recentemente affidato alla Polizia locale il compito di la redigere lo studio di fattibilità propedeutico alla realizzazione di una nuova rotatoria. "Lo studio di fattibilità è uno strumento di progettualità imprescindibile e necessario soprattutto per intercettare all’esterno i finanziamenti necessari alla realizzazione della rotatoria – ha spiegato l’assessore Stefano Torri –. Chiaramente andare a sostituire un incrocio pericoloso come lo è quello di Montecavallo con una nuova rotonda agile e più sicura è obiettivo di questa amministrazione, ma solo dopo che lo studio verrà realizzato avremo tutte le indicazioni necessarie per capire in che misura, sia dal punto di vista temporale che economico, sarà possibile". Esattamente come avvenuto per quanto riguarda un altro punto d’accesso alla città, ovvero la rotonda di piazza San Giorgio e come sta avvenendo per quella che dovrebbe sorgere in prossimità di piazza Garibaldi, lo studio di fattibilità affidato alla Polizia locale sarà in grado di chiarire non solo quale dovrà essere la metratura dell’opera, ma anche se dovesse essere necessaria una fase sperimentale o meno, prima di procedere all’installazione della rotonda definitiva. "In questi anni abbiamo visto che la nostra strategia è stata vincente – ha concluso l’assessore Stefano Torri –. Più i progetti per cui l’amministrazione intende reperire finanziamenti all’esterno sono in fase avanzata e dettagliati, più è probabile riuscire a intercettare i fondi necessari di cui, visti i buchi di bilancio che abbiamo ereditato dalle amministrazioni precedenti alla prima giunta Ponzanelli, il Comune da solo chiaramente non dispone".

Elena Sacchelli