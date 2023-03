’Nuova’ piazza Garibaldi "Delusi dalle mattonelle"

Alcuni residenti della zona sono andati a misurare le piastrelle che costituiranno il pavimento di Piazza Garibaldi nel cuore storico di Arcola. Per constatare con strumenti alla mano, quello che già vedevano dai loro balconi, misure diverse delle piastrelle che per alcuni sono ‘un pugno in un occhio’. Il recupero della piazza, in quel modo, a molti non va giù, ormai la pavimentazione è in dirittura d’arrivo, ma non riscuote la sufficienza per un gruppo di residenti. Il progetto di piazza Garibaldi, 90mila euro per il recupero di un bene storico del territorio, finalmente libera dalle auto, era partito ad ottobre, subendo poi uno stop nell’attesa di risposte dal punto di vista paesaggistico.

E su questo, il fatto che i lavori prima fossero iniziati, arrivati i pareri tecnici solo dopo, l’opposizione consiliare aveva anche chiesto delucidazioni. Un progetto complesso che è partito dalla struttura multipiano Torrepark, il parcheggio dove andranno tutti i mezzi che prima occupavano la piazza, e punta a rivivere la stessa come attrazione turistica, storica e culturale, luogo per eventi e anche solo per ritrovo. Potrà essere vissuta e ammirata, ma la scelta estetica non trova gradimento in parte della popolazione che sta facendo sentire la propria voce. Il primo punto sono i diversi toni di grigio utilizzati, la differenti pose di mattonelle, anche di misure diseguali a non essere gradite da alcuni arcolani che sono andati a misurarle di persona, verificando che effettivamente le piastrelle hanno lunghezze diverse. Puntano il dito su più fattori, prima di tutto la mancanza di partecipazione da parte dei cittadini a quali sarebbero state le scelte architettoniche per il futuro della piazza e perché avrebbero voluto venisse, sì recuperata, ma integrata nel tessuto storico circostante, mantenendone le caratteristiche originarie.

E’ questo che dicono gli arcolani del capoluogo, che prima lamentavano anche la lentezza con cui procedevano i lavori, con uno o nessun posatore presente o a giorni alterni, adesso invece con una fretta che non consente di tornare indietro una volta completata. "Una piazza a gobba di elefante" commenta qualcuno, "troppi colori differenti", aggiungono altri. La prima posa delle mattonelle nella parte superiore venne fatta ad ottobre, una di colore più chiaro e di formato differente dopo quattro mesi. In pratica ci comunicano gli abitanti che alcune pietre hanno formato 38x58, altre sono larghe 30 e di lunghezze differenti, l’una dall’altra, poi ci sono altre piastrelle delle misure 30x40, altre ancora 30x50. Chiedono al Comune se non fosse stato possibile garantire uniformità di aspetto.

Cristina Guala