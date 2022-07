Nuova occupazione nel settore delle guide turistiche

Sarzana (La Spezia) 2 luglio 2022 - Cercasi guide turistiche per accompagnare i viaggiatori alla scoperta delle nostre bellezze territoriali della Val di Magra. Il progetto che abbina la volontà di creare nuova occupazione e garantire supporto al mondo del turismo è lanciato dall’associazione Val di Magra Formazione presieduta da Daniele Montebello sindaco di Castelnuovo Magra. E’ stato aperto un bando di partecipazione a un corso di preparazione al ruolo di guida turistica esperienziale che prevede 300 ore di lezione alle quali verranno abbinate altre 300 ore di stage aziendale. Le domande per partecipare al bando scadono venerdì 8 luglio. Al termine del percorso si otterrà la qualifica di accompagnatore turistico, figura riconosciuta da Regione Liguria. I destinatari del corso saranno 12 giovani disoccupati di età non superiore ai 29 anni che avranno così la possibilità di avvicinarsi al mondo del lavoro. Per ulteriori informazioni si può contattare il numero 0187-603167 oppure inviare una mail all’indirizzo [email protected]