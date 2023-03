Nuova frontiera del mercato Merce in vendita e ubicazione Un’app fornisce tutte le dritte

Una app digitale gestirà entro la fine di questo mese il mercato settimanale. Il nuovo strumento interattivo che sarà utile sia agli ambulanti che alla clientela è stato di recente presentato alle associazioni di categoria di commercianti e artigiani - Confesercenti, Confcommercio e Cna - dall’assessore al commercio Roberto Italiani, assieme al dirigente del settore, al responsabile e ai funzionari dell’ufficio Suap. "Si tratterà di un’app, utilizzabile da smartphone, in cui sarà possibile visualizzare sulla mappa della città i singoli banchi degli operatori ambulanti – ha spiegato Roberto Italiani –. Lo strumento potrà essere utilizzato dagli uffici comunali, dagli operatori del mercato e dai cittadini". Nel dettaglio le funzioni dell’applicazione consentiranno di visualizzare anche la merceologia dei singoli banchi e di individuare e selezionare gli operatori assenti.

Gli operatori potranno dichiarare la loro presenza o l’assenza e comunicare un’eventuale uscita, in caso di necessità, prima delle ore 15 previste. A cogliere positivamente la nuova applicazione digitale che rappresenta solo l’ultima delle migliorie apportate al mercato settimanale dopo un lavoro intrapreso tra le associazioni di categoria e l’amministrazione Ponzanelli è Fabio Lombardi, referente di Confesercenti."Siamo soddisfatti di questo strumento che porterà benifici per tutti gli attori coinvolti nel mercato – ha aggiunto il responsabile –. I cittadini potranno conoscere in tempo reale quali operatori sono presenti, il luogo e le merceologie mentre per gli ambulanti potrà fungere da importante strumento promozionale". Gli uffici comunali potranno invece disporre di un data base sempre aggiornato. Un sistema utile per gestire in maniera più celere eventuali criticità.

Elena Sacchelli