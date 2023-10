Nuova casa per la Finanza. Caserma delle fiamme gialle sulla Cisa a Santa Caterina

Nel progetto di rilancio dell’ampia porzione di terreno confiscato dallo Stato, troverà casa la caserma della Guardia di Finanza. Il lungo iter procedurale è arrivato finalmente a conclusione, consentendo così all’Agenzia del Demanio di affidare l’appalto per la costruzione dell’edificio e annessa area verde al Consorzio Edili Veneti per un importo complessivo di 4 milioni di euro. Il centro operativo della Guardia di Finanza di Sarzana attualmente ospite in via Carducci nella struttura delle Missioni troverà spazio in via Cisa nel quartiere di Santa Caterina in una vasta area di terreno che conduce a Boettola a pochi passi dal confine con il territorio di Santo Stefano Magra. L’area è stata confiscata anni fa nell’ambito di una vasta operazione che ha consentito di assegnare successivamente i beni immobili, attraverso la Prefettura, al Comune di Sarzana per utilizzarli grazie all’aiuto di associazioni per scopi sociali.

Così è da tempo per un appartamento in via Landinelli e anche per la villa con ampio parco esterno in via Ghigliolo che da anni rispettano il protocollo aprendo le porte all’aggregazione, accoglienza ma anche per iniziative culturali e incontri pubblici. Lo stesso percorso è stato intrapreso, nel 2017, per la vasta porzione del terreno nel quale è presente anche un complesso abitativo dal costo complessivo di circa 660 mila euro. Dopo l’operazione di sequestro l’area è di fatto entrata tra le proprietà dello Stato che l’ha assegnata alla Guardia di Finanza.

In quegli anni la permanenza della Guardia di Finanza in città sembrava essere in discussione e per questo l’allora giunta diretta dal sindaco Alessio Cavarra sostenne la candidatura dell’area di Santa Caterina. Proprio per salvare la presenza delle fiamme gialle in città l’amministrazione comunale rinunciò con una apposita delibera all’utilizzo come ente pubblico della porzione di terreno Sarà una struttura moderna e all’avanguardia non soltanto dal punto di vista logistico-militare ma anche nel rispetto ambientale e del risparmio energetico e riduzione della CO2 quella progettata dallo "Studio Settanta7 Srl" di Torino. Oltre alla struttura che ospiterà gli uffici della Gdf saranno impiantati 62 alberi, realizzate aree verde alimentate con l’acqua piovana recuperata seguendo dunque il protocollo di sostenibilità energetico ambientale. L’area di cantiere è già stata delimitata e i lavori sono ormai pronti a iniziare.

Massimo Merluzzi