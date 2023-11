Nuova casa di comunità a Luni. Il progetto è stato appaltato. Sarà pronta nel marzo 2026

Il filo spezzato improvvisamente qualche anno fa si riallaccia nel nuovo corso della sanità spezzina e rimette insieme i territori di Luni, Castelnuovo e Ameglia. L’unione era rappresentata dal distretto sanitario guidato dall’ente capofila di Luni salvo poi interrompersi. Ma il nuovo corso riparte proprio dalla "vecchia" sede di via Madonnina che ha intercettato finanziamenti per 1 milione e 470 mila euro del Pnrr, l’impegno dell’Asl e degli enti che adesso guardano con attenzione il progetto che trasformerà l’ex scuola in una Casa di Comunità di 404 metri quadrati su due piani e completamente ridisegnata. I lavori sono stati assegnati alla Battistini Costruzioni di Follonica e i tempi di realizzazione guardano a marzo 2026 anche se la speranza è anticipare la conclusione di un anno.

La Casa di Comunità, come ricordato dal sindaco Alessandro Silvestri nella presentazione che si è tenuta in sala consigliare a Luni, non ha avuto un percorso semplice coinvolgendo nell’iniziale idea l’ex asilo di Olmarello per poi tornare su via Madonnina, al confine tra Luni e Castelnuovo Magra. Erano presenti anche il direttore generale di Asl5 Paolo Cavagnaro, il direttore sociosanitario dell’azienda Simonetta Lucarini, il direttore del Distretto 19 Carlo Martini, il presidente del Distretto 19 e sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli i colleghi primi cittadini Umberto Galazzo (Ameglia) e Daniele Montebello (Castelnuovo Magra). Oltre agli spazi accessori, al piano terra del fabbricato, troveranno spazio, le sale per l’accoglienza e l’anagrafe sanitaria, 3 ambulatori medici e 2 infermieristici, una sala prelievi con relativa area di attesa, depositi e servizi. Al piano superiore saranno realizzati una sala polifunzionale-palestra, una sala aperta alle associazioni locali e di volontariato, una sala riunioni, un ufficio amministrativo, un laboratorio ematologico, spazi accessori, servizi e depositi.

Una struttura, ha ribadito dal direttore del distretto Carlo Martini, che oltre alle esigenze sanitarie per evitare il ricorso all’ospedale o al pronto soccorso, dovrà essere punto di riferimento per la collettività e le associazioni del sociale. Il contenitore è pronto a essere realizzato ma i contenuti per scongiurare il pericolo di una scatola vuota? "La situazione del personale - ha confermato Cavagnaro - è in evoluzione e come ben si conosce. C’è grande bisogno di medici specialisti e di medicina generale ma stiamo rispondendo bene. Se a oggi la Casa di Comunità di Luni fosse pronta potremmo già attivarla".

Massimo Merluzzi