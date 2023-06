Nuova casa della protezione civile Inaugura la sede al centro “Benelli”

La nuova casa della squadra comunale di protezione civile di Luni è pronta. Domani gli spazi ricavati all’interno del centro sociale Benelli di Casano saranno inaugurati per ospitare le squadre dei volontari. Verrà presentato anche il nuovo mezzo polivalente acquistato grazie al contributo della cittadinanza e delle attività commerciali che hanno raccolto fondi per sostenere l’impegno del gruppo che oltre agli interventi nelle occasioni di allerta meteo oppure incendi ha dimostrato, durante i terribili mesi dell’emergenza sanitaria, una straordinaria generosità e costate presenza sul territorio. La giornata di sabato vedrà anche la partecipazione del Prefetto della Spezia Maria Luisa Inversini, del questore Lilia Fredella e dell’assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Raul Giampedrone. Sarà un’occasone non soltanto di presentazione delle nuove attrezzature e della sede ma anche di dibattito aperto alle 9.50 dall’intervento di Luca Tonarelli responsabile del centro addestramento Regione Toscana "La pineta di Tocchi" per illustrare il tema del cambiamento climatico e l’evoluzione delle tecniche di spegnimento degli incendi e di Andrea Albertosi referente provinciale Aib Massa Carrara e Do Aib Regione Toscana sull’importanza della cooperazione tra territori limitrofi. Interverranno anche Alessandro Bardi presidente del coordinamento provinciale di Protezione Civile e Paolo Lunini previsore meteo e consulente tecnico della Città di Luni, Francesco Forlani e Daniele Schiaretti capisquadra Aib del comando provinciale della Spezia. L’inaugurazione ufficiale della sede e del nuovo mezzo è prevista alle 11.30 presentata dal sindaco Alessandro Silvestri e Massimo Marcesini assessore comunale alla Protezione Civile alla presenza delle autorità civili. La sede è stata trasferita dai locali dell’ex scuola nella zona dell’anfiteatro di Luni al centro sociale di Casano, molto più spaziosa anche per la gestione del personale e dell’attrezzatura oltre alla vicinanza logistica con palazzo comunale mentre le attività del centro sociale in particolare quelle dedicate alla terza età che hanno ceduto il posto, proseguiranno nell’ex scuola adeguatamente riqualificata.

Massimo Merluzzi