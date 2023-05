Novità nel circolo Pertini Raggi presidente onorario

Si è dimesso dall’incarico di segretario, a causa di nuovi impegni, ma per ringraziarlo la direzione provinciale del Circolo Pertini ha voluto nominarlo comunque presidente onorario. Si tratta del dottor Carlo Raggi, socio fondatore del Circolo, che ha fatto un passo indietro dall’incarico a seguito dell’assunzione del ruolo di presidente provinciale e di dirigente nazionale della società Dante Alighieri. La direzione del Pertini ha espresso i suoi ringraziamenti, orgogliosa per l’incarico di grande valore attribuito a un suo dirigente. E ha quindi provveduto a eleggere all’unanimità Carlo Raggi a presidente onorario. Contestualmente la direzione ha provveduto all’elezione del nuovo segretario nella persona di Stefano Benacci, storico militante della sinistra locale con una lunga esperienza nel mondo agricolo e in quello della cooperazione.

Accanto al presidente Caprioni e ai vice presidenti Gino di Sacco, Marco Baruzzo e Beppe Mecconi, sono stati creati gruppi di lavoro con la nomina dei responsabili del settore. Le nomine non sono complete. Il circolo provvederà a completare il quadro delle nomine alla prossima riunione di direzione. Sono stati nominati:  Floriana Lichene pace; Alessandro Poletti ambiente; Pieraldo Canessa sanità; Clara Natale donne; Isabella Bonfiglio antifascismo; Stefano Bianco giovani; Gino di Sacco e Renata Lollini curano i rapporti con le associazioni e i movimento alla Spezia; Giuliana Burzi presentazioni librarie.