Notte delle stelle all’Oasi Occhi puntati su Saturno

"Notte delle stelle 2023", giovedì 10 all’Oasi Lipu a San Genisio di Arcola alle 21 con appuntamento al centro visite Barcellone. Si svolgerà un incontro astronomico a cura di Iras, l’Istituto Ricerche Astronomiche Spezzino in cui si parlerà della vita delle stelle, di come evolvono e della differenza con le stelle cadenti dell’inquinamento luminoso: e come sta evolvendo questo dannoso problema. A seguire "tour delle costellazioni" con vista guidata da laser verde delle costellazioni visibili, accompagnata dal racconto sulla mitologia ad essa legata. Per l’osservazione astronomica saranno disponibili telescopi degli Astrofili IRAS con cui lasciarsi incantare da Saturno, dal sistema stellare di Albireo, dall’ammasso stellare M13, e dalla nebulosa M27. La lista di oggetti è soggetta alle condizioni meteo della serata, gli organizzatori consigliano di munirsi di torcia elettrica. Donazione minima per partecipare 5 euro. Per info e prenotazioni 349.0956080 oppure email [email protected]