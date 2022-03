Notte brava, fioccano le denunce

Un nuova serata calda nel centro cittadino. Ieri mattina infatti gli agenti del commissariato hanno raccolto altre due denunce di residenti che hanno ritrovato i vetri delle proprie automobili parcheggiate in via Neri mandati in frantumi. Nel bilancio della nuova nottata di vandalismo sono stati registrati inoltre danneggiamenti di alcune vetrine di negozi e fioriere avvenuti nonostante sia stata attivata una fitta rete di controlli da parte delle forze dell’ordine che stanno tenendo sotto controllo vari punti della città. Intanto martedì mattina si terrà in commissariato a Sarzana il vertice per affrontare la gestione della prossima fiera delle Nocciole che richiamerà migliaia di visitatori e dovrà quindi essere previto un adeguato servizio di monitoraggio e l’incontro alla presenza anche degli amministratori potrà essere motivo di ulteriore approfondimento della "malamovida" in città.