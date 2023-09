Note contemporanee col Puccini Il duo Astros domani in Provincia

Il Conservatorio Puccini promuoverà, fino a novembre, alcuni concerti dedicati alla musica contemporanea. In quest’ottica, il Duo Astrus, che suonerà domani, alle 18.30 nel salone della Provincia, appare particolarmente interessante, in quanto propone nuovi compositori portoghesi che hanno espressamente scritto per un’insolita quanto stimolante formazione (sax e percussioni). Sarà presente anche Andrea Nicoli dell’istituto musicale spezzino, con una composizione realizzata ad hoc. "Ringrazio particolarmente l’amministrazione provinciale, che ci ha concesso il suo bel salone – dichiara il direttore del Puccini, Giuseppe Bruno – cosa particolarmente significativa, se si considera che il 2 settembre la Provincia ha iniziato le manifestazioni per celebrare il proprio centenario". L’Astrus Duo, composto da Manuel Teles alle percussioni e Paulo Amendoeira alle percussioni, ha iniziato l’attività nel 2017 nelle sale della Escola Metropolitana, a Lisbona, dove entrambi i musicisti studiavano. Dal 2018, a Reguengos de Monsaraz, il debutto ufficiale del progetto, che per la prima volta prende il nome di Astrus Duo, sviluppando il lavoro che li avrebbe guidati, l’anno successivo, a vincere il Prémio Jovens Músicos della Radio e Televisione Portoghese. L’Astrus Duo si esibisce regolarmente da nord a sud del Portogallo, in sale come la Casa da Música o il Grande Auditorium della Fondazione Calouste Gulbenkian, ma anche in trasmissioni streaming e recital per la radio. Negli ultimi anni il duo ha stabilito uno stretto contatto con diversi compositori, come Daniel Bernardes, Tõnu Kõrvits, Lino Guerreiro, Andrea Nicoli, Paulo Jorge Ferreira, João Pedro Oliveira, Telmo Marques, João Quinteiro e Marc Mellits.

m. magi