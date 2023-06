"Non aumenteremo le tasse" Nelle linee programmatiche gli impegni del Ponzanelli bis

di Anna Pucci

e Elena Sacchelli

SARZANA

Le linee programmatiche di mandato 2023 – 2028 sono state presentate ieri sera al consiglio comunale – la seduta è in corso mentre scriviamo –, chiamato ad approvarle. "L’obiettivo è, prima di tutto – si legge nel documento –, portare a compimento lo straordinario ed epocale lavoro avviato nella precedente legislatura, proseguendo nella virtuosa strada di ottenimento dall’esterno di finanziamenti necessari allo sviluppo della città, unica possibilità per dare respiro alla giusta ambizione di Sarzana nonostante un bilancio appesantito da circa 30 milioni di debiti accumulati nei decenni passati, in particolare negli anni ‘90". Poi, gli impegni scanditi per macrotemi, a partire appunto dal Bilancio: nonostante "le gravi carenze ereditate" l’amministrazione "intende impegnarsi per soluzioni di non aggravamento del carico impositivo per famiglie e imprese e, ove possibile, di riduzione". Essenziale proseguire nel percorso di "partecipazione a bandi pubblici esterni (regionali, statali e comunitari) per finanziare attività e opere strategiche senza appesantire il già pesante debito" e procedere nella "ricognizione delle posizioni tributarie per abbassare l’evasione".

Sicurezza. Negli anni dal 2018 al 2021 – si legge nella relazione – "il totale dei delitti commessi è sceso da 1.269 a 873: un ottimo risultato". Secondo la maggioranza "l’investimento nella videosorveglianza è stato efficace, passando nel corso di una legislatura da 2 a 118 telecamere". L’obbiettivo è passare a 200 telecamente entro il 2028, aumentando la videosorveglianza "anche in quartieri dove oggi è meno presente come Marinella". Altro obbiettivo, aumentare dotazioni tecnologiche, numero di agenti e orario di servizio esterno della polizia municipale.

Decoro. La gestione dei rifiuti urbani è già stata modificata eliminando il porta a porta nel centro storico e introducendo le isole ecologiche. Anche negli altri quartieri sarà potenziato il sistema “misto”, porta a porta integrato con le isole zonali. Obbiettivo: aumentare la differenziata per arrivare "nel prossimo triennio all’applicazione della “tariffa puntuale” per abbassare i costi a carico dei cittadini". Mobilità sostenibile. Vanno aumentati "spostamenti non inquinanti (piedi, bici, mobilità leggera)". La città – dice il programma – "è gravemente in ritardo per l’accessibilità al centro storico e ai quartieri per i disabili: è necessaria l’attuazione del Peba (piano di eliminazione delle barriere architettoniche)". Ancora, impegno a "proseguire nel recupero o nella realizzazione di infrastrutture essenziali a ricucire il centro storico ai quartieri, come la passerella di via del Murello e i nuovi ponti e passerella sul Calcandola alla Bradia". Promessa la messa in sicurezza e realizzazione di marciapiedi che legano più quartieri come quello nelle vie Aurelia e Nave.

Piano urbanistico comunale. Si tratta – a rigore di cronaca – di una delle mancate realizzazioni del precedente mandato: a pochi giorni dalle elezioni, la giunta ha approvato solo ”la presa d’atto dello schema di progetto”, il resto del percorso è tutto da costruire. Ma la maggioranza rivendica che nelle linee generali c’è "una visione radicalmente diversa dal passato che ha visto Sarzana sommersa da una cementificazione selvaggia e incontrollata, specie nei quartieri, sulla variante e sulle aree del semicentro. Il nuovo Puc, che sarà approvato in questa legislatura, vedrà realizzarsi la visione di una Sarzana ancora più verde, ancora più rispettosa del suo passato e della sua storia, con meno consumo di suolo e meno cemento". Cultura. In programma, tra l’altro, "conferma e rilancio dei grandi eventi indentitari (Soffitta nella strada, Opera Festival, Moonland, Festival della Mente, Natale) e rete di altri piccoli e grandi eventi promossi con le Call for Ideas". Alla Fortezza Firmafede "tre mostre di livello nazionale ogni anno, due dedicate ad artisti di livello globale e una locale". E, ovviamente, cartelloni di eventi. Turismo. "La crescita dei numeri del turismo, negli ultimi cinque anni e nonostante la pandemia, è stata impressionante: incremento del 52% di turisti stranieri rispetto al 2019 e del 95% in raffronto al 2018". Quindi "si deve continuare a investire nella destagionalizzazione" attraverso marketing territoriale e valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e religioso sarzanese. Sociale. "I servizi sociali, solidali e sanitari devono essere proposti per tutti i cittadini, senza lasciare nessuno indietro". Sport. Tra gli obbiettivi, la "creazione di ufficio dedicato a intercere bandi dedicati alle strutture sportive, per efficientamento energetico, ristrutturazione impianti, adeguamento a norme di sicurezza. Riqualificazione dei centri e delle aree sportive comunali".

Imprese. Tra gli impegni, "incentivi e agevolazioni fiscali a chi investe e apre nuove botteghe (Tari, Cosap e Tosap, incentivi a nuovi dehor); incentivi e sostegni alle imprese che devono far fronte agli aumenti energetici; intervenire con dilazioni, agevolazioni ed esenzioni a favore delle imprese in difficoltà, sul sistema tributario comunale". Ancora, "piano di marketing di Sarzana come città commerciale e nuovo piano della sosta con la creazione di nuove aree di sosta gratuita. Pedonalizzazione del centro. Riqualificazione del parcheggio di Porta Parma e più collegamenti pubblici tra i quartieri e il centro storico".

Opere pubbliche. "Sono stati raccolti circa 70 milioni di euro in cinque anni da questa amministrazione e avviati recuperi e investimenti epocali". Per il prossimo quinquennio, occorre "continuare nell’efficace strategia di intercettare fondi esterni per le nuove opere pubbliche" e "concludere le opere avviate, strategiche per il futuro della città". Tra le opere da concludere, ciclovia tirrenica, nuove Poggi Carducci, recupero ex scuola XXI luglio, piscina di Santa Caterina. Impegno anche per la prosecuzione di piano di asfaltature con investimento di altri 3 milioni di euro e conclusione della riqualificazione infrastrutturale della Bradia. Si promette anche di aggiornare la Ztl e la regolamentazione della sosta; favorire la pedonalità liberando i marciapiedi dalle auto in sosta; trasformare il centro storico in un grande palcoscenico a cielo aperto, vivibile e interamente pedonale.