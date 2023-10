No all’antenna. Venerdì assemblea

La protesta delle mamme ha dato il via alla mobilitazione del quartiere. Dopo l’avvio dei lavori di scavo per installare l’antenna di telefonia mobile nell’area verde di Sarzanello sulla recinzione del parco giochi sono apparsi striscioni con i quali si chiede di non posizionare il ripetitore nelle vicinanze di due scuole dell’infanzia. "No all’antenna sulla testa dei bambini" è lo slogan lanciato contro l’infrastruttura autorizzata dal Comune di Sarzana alla società Cellnex che sarà sistemata nel campetto da calcio a poca distanza dall’asilo comunale e da una struttura privata per l’infanzia. I residenti si stanno organizzando per tentare di rivedere il piano, seppur con molto ritardo sulla tabella di marcia. Ci proveranno ragionando sulle azioni da compiere nell’assemblea convocata venerdì alle 18 all’area verde, di fianco al cantiere.

L’installazione dell’antenna è stata autorizzata dal Comune nei mesi scorsi ma le dimensione dell’infrastruttura hanno alzato il livello di preoccupazione. Probabilmente le informazioni di residenti e genitori erano ben differenti rispetto a quelle intuibili dopo l’avvio del cantiere e confermate dall’accesso agli atti del consigliere di opposizione Matteo Tiberi. L’antenna raggiungerà un’altezza di trenta metri. Il progetto rientra nello scambio tra amministrazione e società dopo il "no" all’installazione dell’antenna Wind 3 sulla collina della Fortezza. In cambio è arrivata l’area di Sarzanello, di proprietà comunale, che consentirà all’ente di ottenere opere consistenti, per ora, nell’abbellimento del piccolo impianto da calcio ’Luciano Conti’ con nuove recinzioni para palloni, impianto di illuminazione sistemato sull’antenna e panchine a bordo campo.

m.m.