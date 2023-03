No alla privatizzazione: la ricetta di Guccinelli per salvare la sanità

Manifestazione di protesta contro la privatizzazione della sanità

Sarzana, 18 marzo 2023 – Doveva essere un semplice incontro per la presentazione della sua idea di sanità ma si è trasformato in un flash mob di protesta con cartelli e striscioni. Renzo Guccinelli, candidato sindaco del centrosinistra alle amministrative di Sarzana, non è rimasto da solo di fronte al San Bartolomeo ma ha avuto al suo fianco una cinquantina di cittadini "armati" di striscioni di protesta. L’ex sindaco sarzanese, nuovamente in corsa, ha presentato le quattro mosse che adotterà qualore la desinenza "ex" che lo accompagna si trasformasse nell’aggettivo "nuovo" primo cittadino. In primo piano il concetto di sanità pubblica, da difendere con grande forza e determinazione coinvolgendo in questa azione tutti glialtri sindaci della vallata.

«L’importanza di una struttura pubblica – ha spiegato – l’abbiamo avuta durante la pandemia quando in prima fila c’erano medici e operatori del servizio sanitario. Purtroppo la situazione sanitaria spezzina e del San Bartolomeo è drammatica e sarebbe sufficiente ascoltare chi lavora nel settore, i sindacati e le associazioni che si battono per i diritti dei malati". Guccinelli fa parte della squadra "di quelli di prima" e inevitabili sono le polemiche già sollevate dal centrodestra sul suo precedente impegno sia comunale che regionale. "Credo – prosegue sia arrivato il momento di pensare all’oggi. E comunque la giunta Toti è in carica da 8 anni e quella di Cristina Ponzanelli da 5 e non mi pare che la situazione sia splendente. Il Felettino non c’è ancora, il Sant’Andrea è in sofferenza e il San Bartolomeo è svuotato. Se poi vogliamo guardare indietro ricordo che al tempo c’era un piano provinciale che non è stato adottato". Poi i quattro punti della sua promessa.

"La sanità deve rimanere pubblica e per questo dobbiamo fermare il percorso di privatizzazione. Bisogna agire affinchè il San Bartolomeo resti un presidio sanitario pubblico con tutte le funzioni rispondenti ai bisogni dei cittadini di Sarzana, di Vallata e della Lunigiana evitando le fughe in Toscana. I conti non tornano e pagare un canone annuo da 16 milioni al privato che costruirà il nuovo Felettino significherà togliere risorse per il personale e il mantenimento del nostro ospedale. Per questo, come terzo punto, chiederò che la Conferenza dei sindaci faccia un approfondimento sulle prospettive del sistema sanitario provinciale. Dalle bozze regionali non si è capito cosa dovrebbe diventare il San Bartolomeo e per questo tutti i sindaci devono chiedere con forza chiarezza e assicurazioni sul fatto che vengano mantenute le funzioni essenziali. Infine è necessario coinvolgere nelle decisioni sul sistema sanitario tutto il mondo che ne è interessato: associazioni, organizzazioni sindacali, operatori della sanità, cittadini. I parcheggi sono importanti ma è ancor più necessario garantire il funzionamento di un ospedale".