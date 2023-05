No al cantiere lungo il viadotto Cna e Confartigianato in ansia "Lavori dopo l’estate o di notte"

Il cantiere, la cui predisposizione avrebbe dovuto iniziare lunedì 8 maggio, ancora non c’è ma desta grande preoccupazione il fatto che Salt abbia intenzione di procedere ai lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza del raccordo tra Santo Stefano e La Spezia in questi mesi, su una tratta del viadotto Magra dal Km 102+100 al Km 103+000 con chiusura della carreggiata in direzione La Spezia e deviazione su quella opposta con corsie ridotte a 3,5 metri.

A esprimere preoccupazione sono Confartigianato e Cna, che non condividono la decisione di Salt di effettuare per tre mesi consecutivi in piena stagione i lavori sul viadotto del fiume Magra. "Autotrasporto, bus turistici, flusso veicolare ordinario e residenti ne sarebbero fortemente penalizzati – spiegano le associazioni –. I lavori comporteranno un cambio di carreggiata (e dunque una sola corsia di marcia per ogni direzione) nel tratto compreso tra l’immissione al viadotto successiva al casello di Santo Stefano Stefano e l’uscita di Vezzano. Immaginiamo che tutto ciò potrà determinare pesanti code. Auspichiamo pertanto si valuti di posticipare al termine della stagione estiva tali lavori o si organizzi il cantiere in modo da lavorare soprattutto la notte per evitare disagi e rischi al traffico".

Salt aveva annunciato l’avvio del cantiere per lunedì 8 maggio con termine previsto in agosto, con l’avviso che il termine potrebbe slittare "in caso di eventi meteorologici particolarmente avversi o di eventuali criticità (ad esempio difficoltà di reperimento dei materiali) connesse agli attuali scenari socio politici internazionali". Nella prima settimana avrebbero dovuto essere chiuse le corsie di sorpasso in entrambe le carreggiate per le attività propedeutiche ai lavori, per poi procedere con la deviazione di carreggiata. Ma a ieri, appunto, il viadotto risultava ancora regolarmente percorribile. Salt ha assicurato che verrà garantito "il pieno esercizio dello svincolo di Vezzano" e che "secondo necessità, per favorire la fluidità dei flussi di traffico nelle ore di punta, i veicoli provenienti dal casello autostradale e diretti verso La Spezia verranno deviati verso Santo Stefano Magra e, previo utilizzo della rotatoria della zona industriale, indirizzati verso la città". Ma l’auspicio di Cna e Confartigianato è che tutto venga rinviato a dopo la stagione turistica, quando il traffico risulta più intenso e i disagi sarebbero ancora più duri da sopportare.