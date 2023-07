Niente Raccolta Verde a Luni il 31 Luglio

Niente raccolta del verde lunedì mattina nel territorio di Luni. Il consueto servizio Acam Iren attivo tutti i lunedì dalle 8.30 alle 12.30 non verrà svolto n lunedì 31 luglio ma riprenderà regolarmente già dal 7 agosto. I cittadini quindi non troveranno nell’area parcheggio del centro sociale Cpo di via Pertini a Casano lo scarrabile dove poter conferire senza limiti di quantità il verde e gli sfalci dei giardini. Per urgenze è attivo, fino al 31 ottobre, il servizio domiciliare porta a porta per la raccolta degli scarti vegetali ma soltanto su prenotazione e per un numero massimo di 5 sacchi oppure fascine appositamente legate. Occorre contattare il numero verde di Acam Iren Spa. 800487711.