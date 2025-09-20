Mattia mantiene le promesse
Leo Turrini
Mattia mantiene le promesse
Sarzana

20 set 2025
CRISTINA GUALA
Cronaca
“Nero come la Luna” . Dodici noir per le donne

I diritti d’autore della raccolta saranno devoluti al centro antiviolenza Irene

“Nero come la Luna” contro le vittime di violenza. Oggi alle 18 nella sede dell’associazione culturale “Amici di Luni” sarà presentata la raccolta di racconti gialli nata dalla creatività di dodici scrittori spezzini e curata da Beppe Mecconi, con introduzione di Marco Ferrari. Si tratta dodici racconti noir per 12 mesi, scritti da dodici autori diversi, ambientati in dodici luoghi della Lunigiana storica, che fa da meraviglioso scenario a storie che narrano vie, paesi e città che profumano di tempi remoti e di mistero, dove il noir si mescola alla storia, alla natura e alla cultura locale. La presentazione verrà moderata da Nanda Lorenzini, la presidente dell’associazione “Amici di Luni”, e da Beppe Mecconi.

Vari racconti, tutti accomunati dal tema del giallo e del noir, affrontano comunque temi diversi. Ambientati nel tempo presente, affrontano temi attuali molto delicati, come il cyberbullismo oppure il tema del male di vivere, altri si svolgono in tempi più remoti o hanno come sfondo luoghi ricolmi di storia. Durante l’estate appena scorsa la raccolta è stata già presentata con grande successo in tanti luoghi. Proprio come il precedente volume “Giallo come il Golfo”, anche questa raccolta ha una finalità benefica: tutti i diritti d’autore saranno devoluti al Centro Antiviolenza Irene della Spezia, che sostiene le donne vittime di violenza.

