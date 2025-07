Nell’ambito di “Parole liberate”. Serata con il sonatore di basso

Il borgo si prepara ad accogliere “Il sonatore di basso”, concerto di Gianni Maroccolo e Andrea Chimenti. L’appuntamento, a ingresso libero, è domani alle 21 in piazza della Pace. Una serata che, a detta degli organizzatori, sarà inusuale rispetto agli standard dei concerti dal vivo. Il “Sonatore di basso”, infatti, non è solo una performance, ma un’esperienza che intreccia suoni, narrazione e incontro umano. Non un semplice concerto, ma un evento multidimensionale che celebra i cinquant’anni dal primo incontro con il basso elettrico di Gianni Maroccolo, musicista oggi riconosciuto come uno dei bassisti più influenti. La serata proporrà quindi brani musicali alternati a momenti che raccontano la genesi e l’evoluzione di quei brani, svelando aneddoti, riflessioni e retroscena. Sul palco, Maroccolo sarà affiancato da Andrea Chimenti, cantante e storico collaboratore, che accompagnerà alla voce e chitarra; da Mur Rouge, bassista e collaboratore, che svelerà segreti tecnici e artistici dietro il “suono Maroccolo”; da Andrea Salvi, che guiderà il pubblico attraverso una narrazione che intreccia parole e musica.

Dopo la serata del 27 giugno all’Anfiteatro Romano di Luni, con il concerto di Cristina Donà e Lorenzo Esposito Fornasari, l’evento di sabato a Santo Stefano sarà il secondo dei tre programmati in Valdimagra, grazie al contributo della Fondazione Carispezia, aderente al progetto nazionale “Parole liberate 2025”, il premio per poeti della canzone riservato ai detenuti nelle carceri italiane. Il prossimo e ultimo appuntamento è per venerdì 11 luglio alle 21 nell’area verde del centro sociale di Castelnuovo Magra, all’interno di “Radio Rogna in festa”, con il concerto del gruppo spezzino NovoNormale.

A. L.