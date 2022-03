Nella giornata della donna va in scena il romanzo "Sentimi"

Sarzana (La Spezia) 5 Marzo 2022 - E’ in programa martedì 8 marzo alle 21 al Teatro Impavidi di Sarzana lo spettacolo di titolo “Sentimi” organizzato dall’associazione culturale Kraken Teatro tratto dal romanzo omonimo di Tea Ranno realizzato grazie al finanziamento del bando Call for ideas lanciato dal Comune di Sarzana. Sul palco le attrici Jole Rosa, Cecilia Malatesta, Chiara De Carolis, Sara Battolla, Angela Teodori, Alessandra Bianchi, Barbara Pagliari, Clarissa Pellistri. Il musicista Roberto Pelosi. La sezione video è curata da Luca Olivieri di Es3 Movie, disegno luci di Daniele Passeri. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 346-4026006 oppure inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica: teatroimpavidi@associazionescarti.it. Sentimi è un abbraccio di testimonianze di donne protagoniste della storia di un paese di Sicilia dove affari loschi, maltrattamenti, amori segreti, omicidi, drammi della gelosia ribollono e si liberano nei racconti consegnati alla scrittrice.