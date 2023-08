Nel campetto dell’oratorio Rimpatriata con partita

I bambini di qualche anno fa adesso sono grandi. Sono cresciuti i ragazzi dell’Oratorio di Santa Maria ma non hanno certamente dimenticato le giornate trascorse sul campetto della chiesa aperto estate e inverno a tutti, senza distinzione. Sono passate tante generazioni su quel fazzoletto di terra fangoso in inverno e "deserto" in estate ma per tutti era il prato verde di uno stadio dove poter giocare, crescere, sognare e condividere tante cose. E propio gli ex bambini ormai adulti di Santa Maria si sono ritrovati nei giorni scorsi per rivivere quelle emozioni giocando a pallone per un intero pomeriggio. Una giornata meravigliosa. Il campo adesso è in erba sintetica, nessuno è tornato a casa con gli abiti sporchi di terra ma ognuno ha portato un sorriso e tanta allegria. Tra loro, come sempre, don Piero che ha rivisto i suoi ragazzi di un tempo che si sono divertiti affidandosi al ricordo delle fotografie di Luca Pastine.