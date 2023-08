Nel borgo del paese sfilano abiti da sposa

Sogno di una sposa di mezza estate. Domenica 13 l’appuntamento con una serata magica è nello splendido Borgo di Vezzano alto. Dalle 21 sfileranno nell’incantata cornice del piazzale della chiesa Nostra signora del soccorso 38 abiti da sposa realizzati dagli anni Cinquanta ai giorni nostri. L’evento è organizzato dall’associazione Vezzano e oltre, in collaborazione con la Pro Loco e la parrocchia, con il patrocinio del comune. Musiche ricorderanno il periodo storico degli abiti indossati. L’associazione Vezzano ed oltre è nata da circa un anno con l’intento di offrire servizi utili alla comunità. In questi mesi ha già organizzato corsi di computer, fotografia, mostre fotografiche e gite, mentre per il prossimo anno di vita sono in programma diverse novità come corsi di lingua inglese e creazione di un laboratorio di hobbistica.