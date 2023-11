"Navetta Gratuita per i Residenti: Partenza Pronta a Arcola"

Pronta la partenza per la prima corsa della navetta gratuita per i residenti che collega il Piano di Arcola con il Ponte, e che si effettua nelle giornate di mercoledì e sabato. La giunta comunale di Arcola ha approvato solo due settimane fa la delibera con cui veniva proposto il servizio di trasporto gratuito e 15 giorni dopo si è arrivati celermente all’attivazione, riscontrando il parere favorevole della popolazione che si sta prenotando per usufruirne. "E’ un servizio importante per la comunità di Piano di Arcola – spiega il sindaco di Arcola Monica Paganini – un collegamento per la socialità. Per le persone senza mezzi propri che possono finalmente muoversi in autonomia e raggiungere i servizi essenziali e riallacciare relazioni".

Dopo la prima corsa a cui ha partecipato anche la sindaca Paganini, stanno arrivando nuove adesioni da tutto il territorio comunale. Nella fase sperimentale la navetta sarà attiva alle 9.30, orario dell’andata, e successivamente ci sarà una corsa di ritorno alle 11.30 che seguirà il seguente percorso: via Fratelli Rosselli, via Fratelli Cervi, via Bruno Buozzi, poi transiterà in viale XXV aprile, via Amendola, passerà dal sottopasso della Ferrovia e quindi arriverà in piazza Falcone Borsellino. Per il momento la navetta funzionerà fino al 31 dicembre in via sperimentale, per lo svolgimento del servizio la spesa presunta è di 3.168 euro.