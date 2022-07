Nave in trionfo alla prima edizione del torneo dei Quartieri

Sarzana (La Spezia) 19 luglio 2022 - La squadra di Nave ha vinto il torneo di calcio a sette organizzato dalle consulte territoriali, Arci Valdimagra con la collaborazione della società Tarros Sarzanese che si è disputato all’impianto sportivo “Berghini”. Hanno partecipato 8 quartieri che per quasi un mese si sono affrontati in partite di calcio a sette richiamando una buona cornice di pubblico. La manifestazione è andata al quartiere di Nave che nella finalissima contro Battifollo si è imposto per 7 a 3. L’iniziativa faceva parte del progetto "Comunità in partita" promosso da Arci Uisp Val di Magra all'interno del patto di sussidiarietà regionale “La Staffetta 2022” sul tema “Sport inclusivo sociale”, sostenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Regione Liguria, con il patrocinio del Comune di Sarzana. Un primo passo importante per la riorganizzazione di eventi cittadini grazie al lavoro delle nuove consulte.