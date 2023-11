La città si prepara al Natale: "Circondati da violenze e guerre, c’è bisogno di fiducia e gioia"

Sarzana, 22 novembre 2023 – Anche se nella centralissima piazza Matteotti è già in corso la trasformazione di quello che presto diventerà un bosco incantato, anche quest’anno è fissata come da tradizione per giovedì prossimo, alle ore 18 – giorno della ricorrenza del patrono Sant’Andrea - l’accensione delle luminarie che sancirà il vero inizio del Natale sarzanese. E anche quest’anno, grazie ai 50 mila euro ottenuti dall’ente grazie alla partecipazione al bando Funt e allo stanziamento comunale di altrettanti fondi, quello che ci aspetta sarà un Natale in grande stile.

Ci sarà la mostra dei presepi artigianali nell’atrio di palazzo Roderio, la pista di pattinaggio su ghiaccio in piazza Martiri, il trenino natalizio e i concerti. Ma anche iniziative di educazione ambientale, appuntamenti dedicati alla studio delle stelle, e i Libri sotto i portici. Una rassegna teatrale dedicata al periodo natalizio, ma anche uno spettacolo che prevede la realizzazione di sculture di ghiaccio a Porta Romana e al Luna Park nell’area Porta di Luni.

"Il Natale rappresenta un momento di grande speranza e gioia per tutti. Natale è la felicità negli occhi dei bambini e la gentilezza in quella dei più grandi, è capacità di trovare luce, viverla e condividerla con l’intera comunità – ha dichiarato il sindaco Cristina Ponzanelli –. Con questo spirito, abbiamo scelto di trasformare l’atrio di palazzo Roderio in un inno alla speranza, di cui, soprattutto nel periodo storico attuale pieno di violenza e di guerre, abbiamo immensamente bisogno per guardare al futuro con fiducia".

"Natale rappresenta un’occasione unica di promozione della città, che anche quest’anno abbiamo voluto cogliere anche attraverso un percorso amministrativo virtuoso che ci ha garantito di ottenere importanti risorse dall’esterno e di reinvestirle in un programma e un allestimento davvero ricchi – ha aggiunto l’assessore al marketing territoriale Giorgio Borrini –. Abbiamo cercato di racchiudere le tantissime iniziative in programma pensate per attrarre tutte le fasce d’età in un piccolo depliant, ma gli appuntamenti saranno davvero tantissimi e di svariata natura".

Dall’8 al 10 dicembre appuntamento con la winter edition del Cocktail Fest, mentre il 2 e il 3 dicembre in programma Artigiani in piazza, iniziativa realizzata grazie a Cna che mira a valorizzare il distretto creativo. "Negli ultimi anni abbiamo dato prova di saper riaccendere le luci di questa città e adesso l’obiettivo è continuare ad alzare sempre più l’asticella – ha affermato l’assessore al commercio Luca Ponzanelli –. Grazie a tutti coloro che hanno dato il loro contributo per la realizzazione di un ricco calendario e al neonato consorzio Sarzana Vitae. Il concomitanza del periodo natalizio verrà messo in atto un piano per garantire il decoro urbano che prevede la presenza di un operatore ecologico e un lavaggio frequente delle aree interessate per garantire alla città la migliore vetrina possibile".