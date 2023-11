Nascondeva la cocaina nel furgone del lavoro

La sua presenza ai Prati di Vezzano ha insospettito i carabinieri che lo hanno fermato per un controllo e il suo atteggiamento nervoso ha confermato l’intuizione. Il 34 enne albanese infatti aveva a bordo del suo furgone del lavoro 36 grammi di cocaina e così è scattato l’arresto che ieri mattina è stato convalidato nell’udienza che si è tenuta in tribunale a Spezia. Il giudice Luisa Carta ha convalidato l’operato dei carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Sarzana aggiornando l’udienza su richiesta dell’avvocato difensore. L’arresto è scattato l’altro pomeriggio ai Prati di Vezzano quando i carabinieri nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato anche al contrasto di sostanze stupefacenti predisposto dal capitano Luca Panfilo si sono insospettiti dalla presenza di Cristian Juku, albanese del 1989 residente a Spezia e già pregiudicato per reati inerenti gli stupefacenti. Nelle perquisizione del furgone i militari hanno trovato 36 grammi di cocaina suddivisi in quattro involucri, pronti per lo spaccio, un bilancino di precisione, materiali vario da taglio e confezionamento e 300 euro in contanti. La droga è stata posta sotto sequestro dai militari mentre l’uomo dopo aver trascorso la notte ai domiciliari è comparso ieri mattina in tribunale per la direttissima.