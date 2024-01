Nasce la consulta della legalità

L’amministrazione di Sarzana ha pubblicato l’avviso pubblico per costituire la consulta per la legalità. L’invito a candidarsi per farne parte è rivolto alle associazioni di volontariato e di promozione sociale iscritte nell’albo comunale o ad albi regionali o nazionali, che abbianoo tra le proprie finalità il contrasto alle mafie, all’usura, al traffico di stupefacenti o al racket e la promozione di una cultura della legalità democratica; alle cooperative sociali di tipo A e B con le medesime finalità; alle associazioni di categoria e albi professionali; alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e datoriali. Occorre avere sede legale o operativa sul territorio comunale. Domanda su apposito modulo scaricabile dal sito del Comune e disponibile all’Urp entro il 20 febbraio. Per info [email protected] o 0187 614300.