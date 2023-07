Napoli milionaria" di Eduardo De Filippo rimandata a fine agosto a Sarzana"

È stato rimandato a fine agosto lo spettacolo teatrale “Napoli milionaria” di Eduardo De Filippo, rappresentato dalla Compagnia Teatrale Pullecenella & C. L’evento previsto per il 21 luglio alle ore 21,30 in Piazza XIII Dicembre, per cause di forza maggiore, si terrà invece giovedì 24 agosto sempre alle 21,30 nella stessa location. Napoli milionaria! è una commedia del 1945 di Eduardo De Filippo, prima opera della raccolta Cantata dei giorni dispari. Il dramma fu scritto in poche settimane e debuttò il 15 marzo 1945 al Teatro di San Carlo a Napoli. Nel 1950 ne fu tratto un film, per la regia dello stesso Eduardo, che curò anche sceneggiatura e cast. C Della commedia è rimasta celebre la frase entrata nell’uso comune "Ha da passà ‘a nuttata" (deve trascorrere la notte) nel senso di dover sopportare le difficoltà dell’esistenza con la speranza che si risolvano.