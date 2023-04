Napoleon Festival da applausi Così il ritorno in grande stile

Le truppe napoleoniche hanno affascinato la città. E’ stata la conferma del legame che si è ormai instaurato da anni tra la manifestazione dedicata ai trascorsi ’sarzanesi’ di Napoleone Bonaparte nata dall’idea dell’esperto e appassionato di storia Federico Galantini nel 1999 e portata avanti da Luca Pastina, presidente dell’associazione storico culturale Bonaparte. Hanno partecipato alla tre giorni cittadina 181 figuranti in rappresentanza degli eserciti di Francia, Belgio e Italia che si sono affrontati nei combattimenti organizzati in Fortezza e in piazza Matteotti.

I figuranti si sono accampati nel fossato della Fortezza Firmafede come veri soldati in missione, dormendo sulla paglia e sono stati riforniti del rancio dai volontari e abili cuochi della Pro Loco di Castelnuovo Magra. Il Napoleon Festival è tornato in città, eccezionalmente a aprile rispetto alle precedenti edizioni autunnali, dopo due anni di sospensione dovuta all’emergenza sanitaria e alla concomitanza delle elezioni politiche nazionali. Prima dell’inizio della rassegna è stato anche presentato un libro fotografico che raccoglie le migliori immagini di tutte le precedenti edizioni. Particolarmente apprezzato dal pubblico anche il ballo curato dal gruppo degli Estensi sabato sera in piazza Matteotti. Professionali e gentilissimi con il pubblico tutti i figuranti che si sono prestati a migliaia di selfie raccontando le loro esperienze e la nascita di questo viaggio storico che vede coinvolti appassionati provenienti soprattutto da Francia e Belgio ma anche da diverse Regioni italiane. Questa volta non era presente il vero Napoleone Bonaparte che, comunque, sarà ospite nella prossima edizione del Festival già messo in calendario il prossimo anno anche se non è stato ancora deciso il periodo.

m.m.