Mutuo per rifare il tetto della chiesa Appello di don Hugo ai parrocchiani "Date un contributo per le rate"

Il tetto della chiesa è da rifare e Don Hugo Infante, parroco nel borgo di Vezzano Ligure ha preso carta e penna e scritto una lettera aperta ai fedeli perché sostengano la chiesa in un momento di particolare difficoltà. La vicenda risale al 2013 quando la parrocchia lanciò un primo appello per restaurare il tetto della chiesa di Nostra Signora del Soccorso a Vezzano alto. Il progetto venne finanziato per i due terzi con le donazioni dell’8 per mille, per la restante somma, partì subito una raccolta di fondi da parte dei parrocchiani che contribuirono tassandosi con 10 euro mensili. Poi la pandemia ha messo lo zampino e la raccolta si è, per così dire, arenata. Per molte famiglie, in effetti, mantenere gli impegni assunti prima del Covid è diventato molto difficile e la chiesa di Vezzano ha dovuto comunque far fronte alle spese, rimanendo in piedi un debito consistente per ancora due anni.

"Purtroppo questi anni di pandemia hanno ridotto al lumicino le donazioni – ha scritto don Hugo nell’appello ai parrocchiani – in occasione della Pasqua mi rivolgo a quanti non avessero mai aderito, o hanno interrotto il sostegno perché consentano di completare il finanziamento dell’opera". Il costo residuo del lavoro è di 25mila euro, un debito che la parrocchia ha assunto, pagando mensilmente 760 euro, con un mutuo che sarà attivo fino a dicembre del 2025. "Confido che molti vorranno collaborare – sono le parole di Don Hugo Infante – e con l’aiuto del Signore Gesù Cristo risorto e della Santa Vergine Maria Nostra Celeste Patrona sapremo emulare i nostri antenati che eressero il Santuario a Lei dedicato e ora chiesa parrocchiale". La chiesa nacque a seguito di un’apparizione delle Vergine Maria nel 1524 che si ritenne fermò la pestilenza. Da quel momento venne considerata un santuario, successivamente divenne la parrocchia di Vezzano Superiore e il suo sagrato è ancora oggi un bellissimo mosaico di migliaia di pietre di fiume.

Cristina Guala