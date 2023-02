Musica, tombolata e live shooting L’open day di ’Spazi Fotografici’

È in arrivo una grande giornata di festa a Spazi Fotografici, la scuola di fotografia con sede a Sarzana in via Sobborgo Spina 16. Sarà domenica o con “Spazi Brûlè”, dalle 16 alle 20. Si tratta di un nuovo modo di intendere e realizzare un open day come momento di festa con tombolata, musica, live shooting, “happy hour” e postazione tesseramenti. L’iniziativa si inserisce nel pieno della programmazione di Spazi Fotografici oltre che come una delle azioni pensate per la nuova campagna soci. Coinvolti per i premi e non solo per i premi, operatori della cultura e privati non solo locali quali: Radio Rogna, Rce Foto La Spezia, Owski, Kulchur21, Shake Club, Slim River Boys, Mitilanti, Gli Scarti, Ped Stampa, Novepunto80, Il Cinema Moderno Multisala, Cantine Litan di Francesco Cevasco, Centro Culturale Zavattini e, ultimi ma non ultimi, I Disegnini, Skinnerboox e Quodlibet Edizioni. L’evento, con partecipazione al “gioco” dietro offerta libera, serve inoltre a sostenere la costruzione di un centro culturale al 16 di via Sobborgo Spina come sede per laboratori, spettacoli ed eventi. In questo senso importanti le risorse già impiegate da Spazi Fotografici al fine di rigenerare, ristrutturare e riaprire un luogo che mostra i caratteri della città di Sarzana, chiuso ed abbandonato da alcuni anni. Per informazioni e richieste o collaborazioni: [email protected]