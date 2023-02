Museo laboratorio dell’abito antico legato all’annuale sfilata storica

Un centro multimediale dedicato alla sfilata medievale per consentire l’esposizione degli abiti appositamente realizzati, grazie alla ricerca storica e alla collaborazione di designer e un qualificato staff di sartoria, dall’associazione Casa Torre e per creare una base operativa che garantisca la partecipazione e lo sviluppo della rassegna diventata da qualche anno l’evento più atteso e condiviso dell’estate del Comune di Santo Stefano.

L’ente ha deciso di partecipare al bando del Ministero per la cultura che finanzia micro e piccole imprese e enti del terzo settore impegnati nei settori culturali e creativi per favorire l’innovazione e la transizione digitale. Il Comune in collaborazione con l’associazione Casa Torre ha presentato il progetto "Centro documentazione e laboratorio dell’abito storico lungo la Via Francigena".

L’associazione Casa Torre cura da moltissimi anni l’organizzazione della manifestazione "Sfilata storica. Rievocazione di un antico mercato sulla via Francigena" che si svolge l’ultimo fine settimana di luglio. L’iniziativa per tre giorni trasforma il centro storico del paese in un mercato medievale e coinvolge centinaia di figuranti che indossano abiti del periodo con presenza di sbandieratori, giullari, armigeri, falconieri di altre associazioni. Da venerdì a domenica il borgo offre spettacoli e propone piatti tipidi, grazie all’allestimento di taverne e al ricercato studio di ricostruzione anche degli ambienti e del cibo. La festa medievale si conclude con il corteo storico e la consegna delle chiavi della Fortezza di Sarzana da parte di Piero de’ Medici al re di Francia Carlo VIII.

Il progetto presentato, se finanziato, consentirebbe di realizzare un centro documentazione multimediale della Sfilata Storica e dei temi collegati oltre a un laboratorio per lo studio e la realizzazione di abiti storici. Il bando ammette progetti la cui realizzazione comporti una spesa massima di i 100 mila euro: contributo dell’80% della spesa e 20% di cofinanziamento da parte dell’associazione partecipante. Un museo-laboratorio dunque che consentirebbe un salto di qualità culturale e organizzativo.

