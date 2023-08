Murales antifascista all’ex mercato La proposta approda in consiglio

I lavori all’interno del Vecchio Mercato di piazza Terzi non freneranno le corse sui pattini e l’attività sportiva dell’hockey in preparzione alla nuova stagione agonistica. Il cantiere aperto dopo il trasloco, non senza polemiche, della sede dell’Anpi sta in questi giorni mettendo a punto il progetto di ristrutturazione che il Comune di Sarzana ha affidato alla ditta Fratelli Gerali per una spesa di quasi 90 mila euro. Dopo aver provveduto alla riqualificazione esterna della facciata dell’edificio e la realizzazione dei marciapiedi i lavori si sono spostati all’interno del "palazzetto" e riguardano la riqualificazione della pista da gioco, dei servizi igienici e la realizzazione di nuovi spogliatoi per adeguarli alla normativa vigente e, soprattutto, garantire ad atleti e ospiti più decoro e servizi confortevoli e adatti alle competizioni delle varie squadra. La nuova pista risponderà così ai canoni imposti dalla Federazione Sport Rotellistici, per garantire gli standard sportivi più elevati alla partecipazione della squadra alle competizioni italiane e europee. La squadra dell’Hockey Sarzana infatti a ottobre inizierà i preliminari per la qualificazione alla Champions League. L’associazione nazionale partigiani intanto, dopo aver trovato una nuova sistemazione in via Landinelli nell’appartamento gestito dall’associazione Quarto Piano, ha chiesto al Comune di lasciare un "segno" dei trascorsi al Vecchio Mercato che sia anche un prezioso monito per il presente e il futuro. Le sezioni Anpi, Anppia e Arci Val di Magra hanno protocollato in municipio una richiesta per poter realizzare un murale dedicato alle figure dell’antifascismo da dipingere sulla facciata lato stazione ferroviaria. L’idea dei murale come soluzione artistica per abbellire la struttura venne, per prima, a Lucia Boschi la titolare della scuola di danza Quarto Movimento anche se i dipinti, dopo aver resistito alle mire dei vandali, sono stati ricoperti durante i lavori di ristrutturazione. Mentre ha resistito quello dedicato alla vecchia immagine dell’Hockey Sarzana.

Per sostenere la richiesta del murale sono arrivate 500 firme e i costi dell’opera sarebbero coperti dalle associazioni proponenti. L’ultima parola spetta adesso al consiglio comunale che dovrebbe discutere la richiesta.

Massimo Merluzzi