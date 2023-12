Murale alla scuola di Ressora. Colori al posto del grigio cemento

Aggregazione e socializzazione attraverso l’arte. Il Comune di Arcola decorerà le facciate della scuola di Ressora, in via Porcareda con un murale. Via il cemento e avanti la pittura: "Le attività di dipingere, colorare fare graffiti o murales sono sempre state, attività artistiche apprezzate non solo dagli addetti del settore, ma anche con risvolti positivi per gli ammiratori, amatori o semplici spettatori e per tutta la comunità" è la motivazione del progetto che si avvarrà della collaborazione di Domenico Nocerino. Il murales sarà eseguito con tecniche pittoriche contemporanee come l’aerosol-art, i temi saranno apolitici e apartitici, privi di scritte o disegni che possano offendere persone, associazioni o categorie, la morale o il senso civico, in caso contrario, il Comune potrà richiedere all’autore la cancellazione. Le opere alla scuola secondaria di Ressora contribuiranno ad abbellire e rendere più piacevole la struttura, le cui pareti esterne, in cemento, sono prive di decorazioni e di colorazione.