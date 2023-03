Municipio nel mirino Forzato un ingresso

L’entrata secondaria del palazzo comunale di Vezzano Ligure è stata forzata nel pomeriggio di martedì, dopo l’orario di chiusura degli uffici. Si è forse trattato di un tentativo di intrusione. Se così fosse stato, i propositi non sono stati portati a compimento, non è chiaro perché: chi ha cercato di introfularsi all’interno del Municipio ha percepito che stava per essere scoperto e se l’è data a gambe? La tenuta dei serramenti si è rivelata superiore a quella prevista o deducibile a vista? Chissà, di certo una grana per il sindaco Massimo Bertoni. "Sono stato avvisato del problema e mi sono recato sul posto. Un brutto danno quello arrecato. E’ stato difficile entrare nell’edificio. Sono subito corso ai ripari per dare corso all’effettuazione in poche ore dei lavori per il ripristino della funzionalità dell’ingresso secondario, a cinque metri di distanza da quello principale".

Quale secondo lei l’obiettivo dell’incursione andata a vuoto?

"Non sono in grado di dirlo. In questo momento non ho elementi sufficienti per dedurre. Mi limito a considerare il fatto come un atto di vandalismo, uno dei tanti che registriamo purtroppo sul territorio".

Che fare?

"Penso che occorra investire nei sistemi di videosorveglianza per l’effetto deterrente che essi hanno al fino di scoraggire propositi di danneggamenti e per il contributo alle indagini che possono offrire grazie alla registrazione delle immagini con le ripresa degli autori dei gesti".

Intanto c’è da spendere per le riparazioni: un conto da 150 euro.