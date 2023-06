Mostra 'Attimi' dell'artista contemporaneo Ruggero Navarra a Sarzana fino al 2 luglio

La Fortezza Firmafede di Sarzana fino al 2 luglio la mostra ’Attimi’ dell’artista contemporaneo genovese Ruggero Navarra (1979). La mostra, a cura della storica dell’arte Grazia Previati, indaga la poetica di Navarra: "Incontri, istanti e gesti che riportano al vissuto, all’incertezza della vita contemporanea e a tutti i passaggi che essa può comportare – scrivono gli organizzatori –. Un’incertezza intrinseca nell’uomo stesso, che segue il suo percorso finché questo non viene inevitabilmente interrotto. Gli omini bianchi, disposti sulle tele e le carte, in maniera totalmente autonoma l’uno dall’altro, non hanno relazione fra loro, determinando una forte incomunicabilità nel frastuono della quotidianità. Raramente, affrontano l’incerto uniti in potenti legami". La mostra si dipana tra le celle della piazza d’armi e segue gli orari di apertura e la bigliettazione della Fortezza Firmafede.