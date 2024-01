Montebello andrà al terzo mandato?: "Per ora non so dare una risposta"

La storica svolta amministrativa era nell’aria ma adesso è diventata ufficiale e per i sindaci dei Comuni fino a 15 mila abitanti è caduto il vincolo del mandato. Infatti se fino a qualche giorno fa i primi cittadini potevano ricoprire l’incarico di sindaco per soli due mandati consecutivi il consiglio dei Ministri ha dato il via libera alla possibilità del terzo. E così Daniele Montebello, sindaco in scadenza di Castelnuovo Magra, si è ritrovato improvvisamente in rampa di lancio. Alle amministrative del prossimo giugno infatti potrebbe essere ancora una volta il candidato del centro sinistra andando così a sparigliare le carte della coalizione che fino a qualche settimana fa stavano cercando l’accordo per il sostituto. In pole position resta comunque Katia Cecchinelli, attuale assessore della giunta castelnovese, anche se la novità indubbiamente apre spiragli nuovi.

Daniele Montebello che aveva già messo in conto la successione potrebbe ripensarci e tentare la via della terza esperienza amministrativa?

"E’ una decisione non facile – ammette il sindaco uscente – perchè nel frattempo la situazione personale è cambiata proprio perchè si pensava alla normale scadenza della legislatura e all’impossibilità di proseguire". Il cambio di prospettiva è arrivato anche quando Montebello ha vinto il concorso nel Comune di Bolano impegnandosi come dipendente in un altro ente riducendo così la presenza nel proprio Comune.

"Anche questo è un aspetto da valutare attentamente - prosegue Montebello - anche se l’ipotesi di proseguire una serie di opere che sono in fase di realizzazione è sicuramente allettante. In questo momento non so dare una risposta definitiva proprio perchè la situazione è cambiata nelle ultime ore. Non chiudo definitivamente la porta ma non sciolgo le riserve. Nei prossimi giorni ci incontreremo con le forze della coalizione, con il Partito Democratico e valuteremo insieme la soluzione migliore. Le alternative ci sono e per altro valide quindi il centro sinistra sarà comunque ben rappresentato".

Di certo la prima occasione della svolta è invitante oltre che puntellata da un gradimento che Daniele Montebello ha saputo riscuotere nei 10 anni di amministrazione e soprattutto dalle sfide che attendono il Comune: dalla conclusione dei lavori di Palazzo Cornelio, alla riqualificazione della cava Filippi con relativa ’rivoluzione’ di spazi anche degli uffici comunali, all’operazione di ritorno del prezioso dipinto del Brueghel in paese fino alla costruzione della nuova palestra. Progetti che hanno la firma dell’attuale sindaco che potrebbe anche decidere di portare a termine in caso di terza elezione.

Massimo Merluzzi