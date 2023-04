"Molti lavori sono stati eseguiti E ci sono progetti da sviluppare"

Sulla situazione nel cimitero comunale di via Falcinello, su cui la capogruppo consiliare del M5s Federica Giorgi ha recentemente presentato un’interrogazione a risposta orale con cui chiede di ripristinare al più presto delle condizioni decorose, una replica è arrivata dall’amministrazione. Gli interventi di pulizia e manutenzione sono attualmente affidati alla Maris, cooperativa sociale che, anche negli ultimi giorni, ha prestato servizio. L’amministrazione assicura che per quanto riguarda gli sfalci gli interventi vengono cadenzati anche sulla base delle condizioni atmosferiche quindi, con ogni probabilità, a seguito di una settimana uggiosa, gli interventi del taglio dell’erba avevano subito una variazione, ed erano stati spostati di una settimana. I vertici di palazzo Roderio assicurano altresì che, contrariamente a quanto affermato nell’interrogazione della consigliera Giorgi, gli annaffiatoi di cui dispone il cimitero vengono regolarmente sostituiti. Le foto pubblicate ieri proprio su "La Nazione" che ritraevano l’erba crescere incolta e inghiottire letteralmente una tomba, sarebbero oramai solo un triste ricordo. L’erba è stata tagliata e gli annaffiatoi sostituiti, necessario però intervenire sullo stato delle pareti ammuffite. L’amministrazione comunale ricorda bene lo stato critico in cui, ormai 5 anni fa, aveva trovato il cimitero di via Falcinello in cui da decenni non veniva fatto alcun intervento e ritiene che, se malauguratamente negli ultimi anni il Comune avesse dovuto registrare un ingente numero di perdite, il camposanto non avrebbe avuto abbastanza spazio per tutti. Da qui la scelta dell’amministrazione che ha destinato 26 mila euro del bilancio comunale ai nuovi ossari. "Il cimitero presentava diverse problematiche ma la nostra attenzione alla sua manutenzione è sempre stata massima – ha spiegato un assessore –. L’ultimo intervento risale a pochissimi giorni fa e assicuro che sul cimitero c’è una progettualità ben definita da sviluppare. Ben vengano le segnalazioni dei cittadini che sono strumento essenziale per spronarci a fare sempre meglio". Insomma non ci sarebbe degrado ma si potrà far meglio.

Elena Sacchelli