Modifiche alla viabilità per regimare le acque

Prende il via oggi ad Ameglia una serie di interventi per la regimentazione delle acque e per la sostituzione, l’implementazione e l’adeguamento di griglie stradali. I lavori comporteranno modifiche alla viabilità: oggi e domani tra le 8 e le 17 sarà chiusa al traffico via Cavour, nel tratto tra la strada provinciale 28 e il piazzale antistante l’oratorio di Ameglia centro storico per consentire alla ditta di sostituire la griglia stradale. Da domani al 1° febbraio , sarà sospesa la circolazione sulla via Punta Bianca tra le 8 e le 12 e tra le 13 e le 17, escluse le giornate di sabato e domenica. In via Punta Bianca verranno eseguiti lavori di adeguamento della tubazione delle acque piovane, verrà implementato il pozzetto di raccolta, sarà riasfaltata l’area interessata dai lavori e creata una cordolatura stradale per evitare dilavamenti al di sotto della sede stradale. Ulteriori interventi nelle prossime settimane a Fiumaretta, al Cafaggio e a Zanego.