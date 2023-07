Minaccia e rapina una coppia Ad accompagnarlo con l’auto un insospettabile professionista

Quando i carabinieri lo hanno rintracciato, aveva ancora addosso il machete con cui ha minacciato una coppia di Santo Stefano Magra per farsi consegnare prima il televisore, poi una somma di denaro. Per Younes Arrack, marocchino di 37 anni, noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti, è scattato l’arresto al termine dell’indagine avviata dai carabinieri della stazione di Santo Stefano Magra e conclusa dai colleghi del nucleo radiomobile della compagnia di Sarzana. Il marocchino è stato arrestato con le pesanti accuse di sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina aggravata, minacce, percosse e lesioni gravi, su ordine di custodia cautelare firmato dal gip Marinella Acerbi.

E’ indagato anche uno spezzino di 45 anni, incensurato, un insospettabile professionista, che avrebbe accompagnato con la sua auto il nordafricano nella sua spedizione punitiva. E’ stato riconosciuto proprio perché una delle vittime ha visto sulla sua auto l’insegna della società per la quale lavora. Avendo fatto solo da autista, secondo quanto appurato dai carabinieri, nei suoi confronti il pubblico ministero Maria Pia Simonetti ha ritenuto non ci fossero le esigenze cautelari. Dovrà comunque rispondere per due dei quattro capi di imputazione contestati a Younes Arrack.

Il marocchino nei giorni scorsi è entrato nell’abitazione di una coppia Santo Stefano Magra, accompagnato dallo spezzino incensurato, e si è portato via il televisore puntando contro l’uomo un coltello da macellaio e tirandogli un pugno al volto. Poi è tornato per farsi consegnare 150 euro che in quel momento non era però nella disponibilità. Così, successivamente, li ha portati a forza con l’automobile del ’complice’ spezzino 45enne all’ufficio postale di piazza Matteotti a Santo Stefano Magra per utilizzare il bancoposta, per altro non da molto riabilitato dopo essere stato preso di mira dai ladri che nello scorso ottobre lo hanno fatto saltare in aria. Non è riuscito nel suo intento perché il conto dell’uomo era privo di liquidità. La coppia ha poi denunciato l’accaduto avviando le indagini dei carabinieri che sono risaliti all’identità dell’aggressore rintracciandolo a Spezia. Durante le fasi dell’arresto è spuntato anche il machete e per questo lo straniero è stato denunciato anche per porto di armi e oggetti atti a offendere. Younes Arrack è stato prima accompagnato in caserma a Sarzana per le formalità di rito quindi in carcere a Spezia.

Massimo Benedetti

Massimo Merluzzi