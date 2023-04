Meteo incerto La ’camminata’ rinviata al 14

E’ stata rinviata a domenica 14 maggio la camminata sui sentieri della Resistenza in programma oggi. Le condizioni meteo incerte hanno suggerito agli organizzatori dell’Anpi con il patrocinio del Comune di Luni di posticipare l’evento da sempre molto partecipato. L’iniziativa si terrà domenica 14 alle 9 con partenza da piazza XXV Aprile a Isola per poi visitare i due bunker della seconda guerra mondiale e proseguire per il borgo di Nicola, Serravalle, museo Etnografico, scuole elementari Casano, via Grillaia, Monte Grosso dove è prevista una pausa ristoro e successivo proseguimento (facoltativo) al monumento della Ca Lunga. Per poter organizzare il ristoro è gradita la prenotazione contatando l’Anpi di Luni.