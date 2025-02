Messa in sicurezza di via Pisanello. Finanziati altri lavori sul rio Fancella

Il ministero dell’Ambiente ha dato il via libera definitivo al Piano da oltre 27 milioni di euro presentato da Regione Liguria per 23 di interventi su tutto il territorio, sia di manutenzione straordinaria dei corsi d’acqua sia di contrasto al dissesto idrogeologico. Con l’ultimo passaggio formale dell’emanazione del decreto ministeriale le risorse verranno poi trasferite al Commissario per gli interventi contro il dissesto e presidente della Regione Marco Bucci.

Per quanto riguarda il territorio spezzino, lo stanziamento totale un milione e 129.106 euro, di cui 445.106 per la sistemazione idraulica del rio Fancella ad Ameglia e il resto per la sistemazione dell’alveo e consolidamento spondale del tratto di fondovalle del canale di Montebello a Bolano.

Per quanto riguarda Ameglia, l’intervento finanziato è il secondo lotto delle opere sul Rio Fancella, in via Pisanello, nell’ambito del programma di mitigazione del rischio idrogeologico attuato dall’amministrazione comunale che aveva presentato richiesta di finanziamento sulla base di un progetto esecutivo redatto dalla Ethos Engineering di Alessandria. Verrà completata la messa in sicurezza del tratto terminale di via Pisanello. Il primo lotto dell’intervento era stato realizzato l’anno scorso, sempre sulla base di un progetto esecutivo presentato dall’amministrazione comunale.

Nella foto, il sindaco Umberto Galazzo