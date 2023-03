Messa in ricordo di Marisa Morchi Era stata uccisa in casa 10 anni fa

Sarà celebrata oggi alle 18 alla chiesa del Sacro Cuore di Molicciara la messa in ricordo di Marisa Morchi, la settantenne uccisa esattamente 10 anni fa nella sua abitazione di Castelnuovo Magra. Un delitto che ancora non ha avuto un colpevole ma la figlia della vittima, Marina Palma, non ha mai smesso di lanciare appelli per arrivare alla verità. Marisa Morchi venne uccisa il 14 marzo 2013 nella sua abitazione a colpi di roncola e sul suo corpo vennero lasciate alcune caramelle e una fotografia che la ritraeva da bambina. Un quadro macabro che ha assunto risvolti inquietanti con l’incursione nella casa avvenuta qualche notte dopo. Forse l’assassino è tornato sui suoi passi o qualcuno ha voluto provare il brivido di entrare nella casa dell’orrore? Tanti interrogativi che a 10 anni di distanza non hanno avuto ancora nessuna risposta