Mesi per una risonanza Ecco la risposta dell’Asl

Per una visita alla Spezia possono passare anche alcuni mesi mentre percorrendo pochi chilometri e svalicando il confine con la Toscana la richiesta viene esaudita nel giro di poche settimane. Il caso lo ha sollevato una sarzanese che dopo aver richiesto una risonanza magnetica cervicale agli uffici di Asl5 della Spezia si è vista assegnare due appuntamenti: alla fine del mese di novembre all’ospedale San Bartolomeo di Sarzana oppure a ottobre nel Tigullio. Tempi molto lunghi dunque che, al contrario, sono stati velocizzati nella vicinissima Regione di confine alla quale molti spezzini si stanno rivolgendo in quella che ormai viene definita la ’fuga’ dei pazienti. La signora sarzanese potrà dunque sottoporsi alla risonanza a Pistoia il prossimo 30 maggio.

"Quando sento i toscani lamentarsi del loro sistema sanitario – ha commentato – penso a quello che invece devono subire i liguri costretti invece a attendere mesi prima di poter avere un servizio". L’Asl5 della Spezia, contattata per aver informazioni sulle motivazioni di un’attesa così lunga, ha sollecitato l’utente a presentare la documentazione per verificare eventuali errori. "Esiste infatti – hanno spiegato – la possibilità di usufruire del servizio di recupero delle prestazioni qualora ci si trovi davanti a priorità non rispettate. Quindi prima di gridare allo scandalo per un appuntamento fissato dopo mesi occorre verificare quello che è stato prescritto e in che modo il medico richiedente la prestazione l’ha motivata. Se ci sono urgenze si può tranquillamente farlo presente come abbiamo sempre specificato. Quindi invitiamo la paziente a fornire le indicazioni necessarie per conoscere la sua pratica, verificare quando la richiesta è stata presentata e soprattutto con quale priorità".

Massimo Merluzzi