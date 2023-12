Meriti in campo sportivo. Premi ai giovani campioni

Sono stati premiati per i loro meriti sportivi. Una cerimonia tutta per loro, i giovani atleti del territorio di Vezzano che, con medaglie già conquistate, promettono un futuro da record. La cerimonia nella sala consiliare del Comune, sabato scorso: il vicesindaco Simone Regoli, con i colleghi della giunta e alcuni consiglieri comunali, presente un folto pubblico di familiari, ha voluto omaggiare i bvaby atleti perché di loro, giovani volenterosi – ha spiegato –, dobbiamo essere fieri come esempio di determinazione e il loro successo li porterà a raggiungere tutti i loro obiettivi. Dal ballo, all’atletica, dal pattinaggio alla ritmica: tanti gli sport protagonisti della bella giornata di festa. I giovani campioni di Vezzano sono Sofia Canciani, Diego Bartolucci, Leonardo Fruzzetti, Diego Allegari, Evan Tempessa, Alice Lazzoni, Sara Berlinghieri, Noemi Ruschini, Emma Kokaj, Gemma Andreoni, Anastasia Carpitella, Alesssandro Miglio, Elena Irbetti, Emma Irbetti, Lucia Sigolo, Eva Argenti, Martina Manno, Maria Aurora Cilea, Vanessa Sturli, Samuele Angelini, Sara Franceschini, Giorgia Valanzano.