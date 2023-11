Gli eventi di Natale nelle frazioni Mercatini e spettacoli per tutti

Ameglia, 23 novembre 2023 – Un Natale in... famiglia. Per vivere l’atmosfera del momento più atteso dell’anno il Comune di Ameglia ha messo insieme le associazioni per organizzare una serie di iniziative nelle frazioni e il concorso "Addobba il tuo paese" che si apre il 1 dicembre. Il calendario è stato presentato dal vicesindaco Raffaella Fontana, con l’assessore Marzia Ratti, le consigliere Giulia Ropa e Pinuccia Cupido e i rappresentanti delle associazioni.

Si inizia sabato 2 dicembre alle 9 con la passeggiata sulle vie del Caprione in compagnia di Trail Running Ameglia ’Enrico Calzolari’ (iscrizioni entro il 30 novembre [email protected]). Nella stessa giornata alle 12.30 nel centro storico si apre il punto ristoro a cura dell’Avis Omo Ar Bozo, mercato hobbistico, laboratorio per bambini Senza bussare di Abygaille e set fotografico gratuito di Maria Elena Tracci. Per raggiungere il centro storico dalle 12.30 bus navetta dal bivio di Ameglia fornito dai volontari della protezione civil e. Il paese di Ameglia sarà protagonista anche dom enica 3 dicembre dalle 10.

Gli altri appuntamenti sono venerdì 8 e sabato 9 dicembre a Fiumaretta a cura della coop Terre del Magra e degli operatori commerciali: bancarelle, spazi gastronomici, spettacolo per bambini di Leonardo D’Angelo e esposizione delle decorazioni realizzate dalla scuola dell’infanzia e dalle medie. Sabato dalle 15 laboratori per bambini al ristorante Venezia con l’arrivo dal mare di Babbo Natale. Il 10 dicembre a Bocca di Magra caccia al tesoro e concerto della Filarmonica di Santo Stefano Magra, domenica 17 ancora a Ameglia il concerto del gruppo EsaEnsemble di Spezia diretto da Sergio Chierici, domenica 23 a Fiumaretta, sabato 30 a Bocca di Magra con passeggiata la mattina alle 9 e concerto di Natale alle 21 al Monastero di Santa Croce. Gran finale sabato 6 gennaio a Ameglia con l’arrivo della Befana accompagnata dalla protezione civile e domenica 7 a Fiumaretta per la premiazione del concorso "Addobba il tuo paese". La corte del castello di Ameglia sarà aperta dalle 10 alle 16 nei festivi e prefestivi grazie alla Pro Loco.

m.m.